Fysieke problemen nekken Anne Terpstra: geen eindzege in wereldbeker mountainbike

Wiebes wint Ladies Tour

Lorena Wiebes heeft de Simac Ladies Tour gewonnen, een rittenkoers uit de WorldTour op Nederlandse bodem. De ritzege op de slotdag in Arnhem ging naar de Nederlandse Mischa Bredewold van de ploeg Parkhotel Valkenburg. Samen met de Italiaanse Eleonora Camilla Gasparrini (tweede) bleef ze het peloton net voor. Wiebes, die rijdt voor Team DSM, won de sprint om de derde plaats en behield haar voorsprong in het klassement. Ze had eerder de eerste twee etappes gewonnen. Onderweg werd het wel even kritiek voor Wiebes. Drie vrouwen hadden een voorsprong opgebouwd van drie minuten, onder hen de Australische Amanda Spratt die op dat moment virtueel de leiderstrui in bezit had. ,,Toch ben ik nooit in paniek geraakt. Ik wist ook dat die meiden van Jumbo-Visma zouden gaan rijden omdat die een podiumplaats dreigden kwijt te raken”, vertelde Wiebes, die haar voorspelling zag uitkomen, bij Ziggo .

Het drietal werd 10 kilometer voor de finish ingelopen, waarmee het grootste gevaar voor Wiebes geweken was en ze op weg leek naar haar derde ritzege. Tot Bredewold ten aanval trok en de Italiaanse Gasparrini meekreeg. De draagster van de witte trui als beste jongere redde het in de sprint, enkele seconden voordat Wiebes over de streep raasde. ,,Ik had precies het juiste moment gekozen en die Italiaanse reed ook goed mee. Het was alles of niets, heel tof dat het is gelukt”, vertelde de ritwinnares die overstapt naar SD Worx.



Daar wordt Wiebes haar ploeggenote. ,,Ik had niet verwacht dat deze week zo zou verlopen. Met name in Limburg heb ik mezelf verbaasd. Dat motiveerde me ook voor de tijdrit.” Wiebes eindigde daarin als vijfde, 21 seconden achter de Française Audrey Cordon-Ragot, die tweede werd in het eindklassement. Karlijn Swinkels (Jumbo-Visma) sloot de rittenkoers af als derde.



Wiebes wilde nog niet spreken over een afscheid van haar ploeg. ,,Er komen nog wedstrijden en ik wil nog een paar keer knallen.”