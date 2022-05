Frustratie overheerst bij Thymen Arensman: ‘Ik wilde helemaal niet in de kopgroep zitten’

met videoThymen Arensman eindigde als vijfde in de koninginnenrit van de Giro, maar was alles behalve tevreden. De renner van DSM wilde energie sparen voor de tijdrit van morgen, maar moest van zijn ploeg mee in de kopgroep.

,,Ik ben heel teleurgesteld. Ik zat met mijn hoofd de hele dag al bij de tijdrit van morgen. Ik wilde ook helemaal niet in de kopgroep zitten", zei Arensman gefrustreerd. De ploegleiding had bedacht dat de Nederlander een lead-out moest doen voor Martijn Tusveld en Chris Hamilton. Zij bleken niet de benen te hebben om voor de dagzege te gaan. Daarbij lieten de ploegen van de klassementsmannen de kopgroep met Arensman ver weg van het peloton rijden.

,,Mijn taak was om gewoon mee te draaien in de kopgroep”, legde hij uit. ,,Maar toen Covi demarreerde ging iedereen opeens naar mij kijken. Ik heb nog nooit wat gewonnen of bewezen in het wielrennen, maar toch was het aan mij om het gat dicht te rijden. En dat terwijl ik met mijn hoofd alleen maar bij de tijdrit zat.” En of hij nog overwogen had om gewoon in de remmen te knijpen halverwege de etappe? ,,Nee, ik moest van het team in de kopgroep blijven. Dat heb ik opgevolgd.”

Jai Hindley nam de roze trui over van Richard Carapaz. De Australiër loste de klassementsleider op de slotklim van de koninginnenrit, die werd gewonnen door vroege vluchter Alessandro Covi. Lees hier het verslag van vandaag!

Het past bij de chaotische Giro die de jonge renner meemaakt. Zijn kopman Romain Bardet stapte af, hij liet zijn goede klassement schieten om voor de dagzege te gaan en kreeg vandaag opeens de opdracht om in de kopgroep mee te gaan in dienst van teamgenoten, die minder goede benen hadden dan hij. Benen die hijzelf maar al te graag had bewaard voor de tijdrit: zijn ultieme kans op een dagzege.

Voor die tijdrit heeft Arensman nog weinig hoop over. ,,Ik ben bang dat ik helemaal niks heb morgen, maar dat is wielrennen. Het is wat het is", zucht hij. ,,Als je in de kopgroep zit is het niet meer dan logisch dat je te veel hebt gegeven, om morgen nog te presteren. Maar ik zie het wel, meer dan mijn best kan ik niet doen.”

