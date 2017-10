Froome wint criterium in Sjanghai

Vasseur als ploegbaas terug bij Cofidis

26 oktober De Franse oud-wielrenner Cédric Vasseur keert in een actieve rol terug in de sport. De 47-jarige Fransman gaat als ploegbaas aan de slag bij Cofidis. Vasseur, die de afgelopen jaren vooral werkte als tv-analist, moet de procontinentale Franse ploeg weer nieuw leven in blazen.