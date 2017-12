Froome: Wil er achter komen wat er is gebeurd

Chris Froome, die in de Ronde van Spanje positief heeft getest op salbutamol, is zich van geen kwaad bewust. De Britse wielrenner wil de UCI 'graag helpen in het ophelderen van de zaak'. ,,Ik ben al 10 jaar professioneel wielrenner en weet wat de regels en grenzen zijn. En die ben ik nooit gepasseerd."