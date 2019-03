Froome na rustperiode weer aan de start in Catalonië

Talent Van den Berg mag debuteren in Mil­aan-Sanremo

21 maart Het Nederlandse wielertalent Julius van den Berg maakt zaterdag zijn klassiekerdebuut. De 22-jarige renner uit Purmerend behoort tot de formatie van EF Education First voor de eerste klassieker van het jaar. Sebastian Langeveld verschijnt namens het Amerikaanse team in Milaan ook aan de start van 'La Primavera', die over 291 kilometer gaat.