Froome mikt nog steeds op eindzege in de Giro

,,Dat is ook geen geheim'', verduidelijkt de Sky-kopman tijdens de persconferentie. ,,Mijn rechterkant voelt niet in orde. Daardoor ben ik uit balans, omdat de linkerkant harder moet werken. Ik ben aan het herstellen en probeer weer mee te strijden.''



Die strijd zal Froome vanuit de achterhoede moeten aanvangen. De Brit heeft al een achterstand van 2.27 op zijn landgenoot Yates. Ook Tom Dumoulin heeft een voorsprong van bijna twee minuten op Froome. ,,Deze Giro winnen is nog steeds mijn doel'', klinkt het echter uit de mond van Froome. ,,Ik bekijk het van dag tot dag. Maar ik wil er nog steeds vol voor gaan. Of ik nou uiteindelijk twintigste, tweede of eerste word. Ik ben hier om te koersen, want ik ben renner. Dus dat ga ik doen.''