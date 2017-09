Froome keek achterom en dacht: 'Wauw, Dumoulin vliegt'

Oppermachtige Dumoulin: Dacht dat mijn metertje stuk was

20:18 Tom Dumoulin dacht dat het metertje op zijn fiets, dat de getrapte wattages aangeeft, niet werkte. Zo goed was hij op de individuele tijdrit in het Noorse Bergen die hem zijn eerste wereldtitel opleverde. ,,Ik kan het niet geloven. Ik had zo'n goede dag."