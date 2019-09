Froome drie maanden na botbreuken weer terug op de weg

video Van Vleuten na weergaloze zege: Dit is iets heel geks

28 september Een jaar geleden verliet Annemiek van Vleuten in een rolstoel het WK-toneel. Al vroeg in de wegwedstrijd kwam ze ten val, maar dat weerhield haar niet om door te rijden en zelfs als zevende te eindigen. Nu, een jaar later, speelt Van Vleuten opnieuw de hoofdrol in de WK wegwedstrijd voor vrouwen, maar ditmaal met een ongekende solo van meer dan honderd kilometer. ,,In principe is dit gekkenwerk", zei Marianne Vos na afloop.