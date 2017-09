Freire heeft geen hoge pet op van huidige peloton renners

Freire zette vijf jaar geleden een punt achter zijn carrière, met naast zijn drie wereldtitels ook drie overwinningen in Milaan-Sanremo op zijn palmares. De huidige generatie is volgens Freire niet te vergelijken met de zijne. ,,Sagan start tegenwoordig in elke eendagskoers als topfavoriet. Hij sprint goed en klimt het best van alle sprinters. Als het parcours niet te veel bergop is, is hij de beste van alle renners. Maar hij heeft niet veel rivalen in WK’s en andere wedstrijden en dat was zes à acht jaar geleden ondenkbaar."



Het niveau van het wielerpeloton is volgens Freire weggezakt. ,,Sagan is zo vaak superieur tegenover de rest, wat betekent dat het niveau van het internationale wielerpeloton niet heel hoog is. Er zijn wel een paar goede renners, maar veel winnaars rijden er niet rond in het huidige peloton."