Finishstreep ligt zestig meter te ver voor Tratnik, Bonifazio profiteert

Jan Tratnik mocht tot zestig meter van de aankomst dromen van de dagzege, maar de tijdrijder van Bahrain-McLaren zag een monstervlucht van meer dan 200 kilometer niet bekroond worden met de zege. Tratnik bleef als laatste over van een kopgroep en begon met een voorsprong van tien seconden aan de laatste kilometer, maar daarin werd hij op het allerlaatste moment voorbij gesprint door het peloton.



De leiderstrui in de Franse rittenkoers blijft om de schouders van Maximilian Schachmann. Vrijdag staat er een heuvelrit op het programma, zaterdag gevolgd door een bergetappe. Zondag eindigt de Rit naar de Zon met een heuvelachtige etappe met start en aankomst in Nice, de startplaats van de Tour de France 2020.