Fem van Empel schudt Puck Pieterse af en wint voor tweede keer wereldbekercross

Veldrijdster Fem van Empel heeft de veertiende cross om de wereldbeker gewonnen. In het Franse Flamanville ontbraken tal van toppers onder wie Lucinda Brand, de renster van Baloise-Trek Lions die al zeker is van de eindzege in het klassement.

De 19-jarige Van Empel, afkomstig uit Sint-Michielsgestel, rekende in een sprint af met haar land- en leeftijdsgenote Puck Pieterse. De Hongaarse Kata Blanka Vas werd derde.

Van Empel won eerder dit seizoen al de wereldbekerwedstrijd van Val di Sole. “Ik had voor dit seizoen nooit verwacht dat ik nu al twee wereldbekerzeges op zak zou hebben”, vertelde de renster, die deel uitmaakt van de ploeg Pauwels Sauzen - Bingoal. Als lid van de Nederlandse selectie had ze de nacht voor de cross een kamer gedeeld met Pieterse, die normaal voor Alpecin-Fenix uitkomt. “We hadden een plannetje gemaakt om hier samen weg te rijden. We wisten dat we een kans hadden.”

Hoewel Inge van der Heijden zoals vaker als eerste weg was bij de start, waren het al snel de twee Nederlandse ‘jonkies’ die de wedstrijd in handen namen. Pieterse ging daarbij het voortvarendste van start, maar ze zag halverwege Van Empel aansluiten. Het tweetal hield het spannend tot aan het laatste rechte eind waar Van Empel net iets sneller bleek dan haar opponente uit Amersfoort. Pieterse naderde in de wereldbekerstand wel de nummer 2 Denise Betsema. Brand is voor iedereen buiten bereik. Van der Heijden finishte in het Normandische kustplaatsje op ruime achterstand als vierde.

Van Empel besloot, nadat ze Pieterse had achterhaald, op haar sprint te gokken. ,,Dat is een van mijn sterke punten. Ik moest daarop rekenen. We zijn ongeveer gelijkwaardig, maar in de sprint ben ik misschien net iets sneller.” Pieterse, die nog wacht op haar eerste wereldbekerzege bij de elite, kwam net te kort. ,,Het was zwaar, die laatste honderden meters. Voor mij had de streep net iets eerder moeten liggen.”

Veel veldrijdsters benutten deze weken voor trainingsstages in warmere oorden met het oog op de WK, die over twee weken in het Amerikaanse Fayetteville plaatsvinden. Volgende week is de laatste wereldbekercross, in Hoogerheide. Daar worden de meeste toppers wel weer aan de start verwacht. Op de WK rijden Van Empel en Pieterse in de beloftencategorie.