Favoriete Terpstra valt vroeg uit op WK mountainbike

Dygert verlaat ziekenhuis week na vreselijke val bij WK tijdrit

2 oktober Een week na haar val in de tijdrit bij de WK in Italië heeft de Amerikaanse wielrenster Chloé Dygert het ziekenhuis van Bologna mogen verlaten. De 23-jarige Dygert, de wereldkampioene van vorig jaar op de tijdrit, ging in een afdaling onderuit en liep daarbij onder meer schade aan haar linkerbeen, knie en pols op. Ze moest een operatie ondergaan.