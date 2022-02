Fabio Jakobsen zet goede vorm door met zege in eerste etappe Ronde van de Algarve

Jakobsen won in 2019 en 2020 ook al de eerste etappe in de Ronde van de Algarve.



De vijfdaagse koers in het zuiden van Portugal ging vandaag van start met de rit van Portimão - Lagos over 199,1 kilometer. De tweede etappe gaat morgen over 182,4 kilometer van Albufeira naar Foía. Vrijdag moeten de renners 209 kilometer afleggen van Almodovar naar Faro. Zaterdag is de tijdrit over 32,2 kilometer van Vila Real de Santo António naar Tavira. Zondag is de afsluitende etappe over 173 kilometer van Lagao naar Malhão.