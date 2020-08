Fabio Jakobsen ontwaakt uit kunstmatige coma

Dumoulin speldt na 420 dagen eindelijk weer rugnummer op

10:44 Over drie weken staat de grote voorstelling gepland, vandaag beginnen de repetities. In de Tour de l’Ain - een regio in het midden-oosten van Frankrijk, tegen Zwitserse grens - staan de heilige drie-eenheden waarmee Ineos en Jumbo-Visma naar de Tour de France gaan voor het eerst tegenover elkaar.