F1-team McLaren wil Nibali helpen aan nieuwe tourwinst

Büchli en Van Riessen met Oranje naar Londen

10 december Matthijs Büchli en Laurine van Riessen maken bij de wereldbekerwedstrijden baanwielrennen in Londen deel uit van de nationale selectie. Het duo kwam in de afgelopen wereldbekers nog uit voor het team Beat Cycling. Ook Roy van den Berg hult zich ditmaal in het shirt van de Oranje-ploeg. Hij komt uit op de teamsprint.