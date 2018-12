‘Extreme controles bij Britse wielerbond’

Ze heeft de wielerbond voor de rechter gedaagd omdat ze vindt dat ze slachtoffer is van seksuele discriminatie en ten onrechte als sporter buitenspel is gezet.

Varnish werd niet opgenomen in de olympische ploeg voor de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro. Ze zei dat ze slachtoffer was geworden van pesterijen en seksistische taal met name van technisch directeur Shane Sutton, die in april 2016 ontslag nam. Na een onafhankelijk onderzoek naar discriminerende taal werd hij schuldig bevonden.