Exoten op de WK wielrennen: Nederlander namens de paus en een Pakistaanse van 47

WK-selecties Nederlan­der Schuurhuis start namens Vaticaan op WK, Slovenië zonder Primoz Roglic

Primoz Roglic doet volgende week niet mee aan de wereldkampioenschappen wielrennen in Wollongong in Australië. De Sloveense wielrenner van Jumbo-Visma ging vorige week dinsdag onderuit in de zestiende etappe van de Ronde van Spanje. Roglic is niet op tijd hersteld van de verwondingen die hij bij die val opliep.

17 september