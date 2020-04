Ex-wielerkampioen Rooks regelt hoogwerker om moeder (82) weer te zien

Door Arjan Schouten

En toen stond hij daar opeens, op elf meter hoogte, voor het raam van zijn moeder bij zorgcentrum De Raadstede in Heerhugowaard. Al weken gesloten voor bezoek, zoals alle zorgcentra in Nederland. Maar Steven Rooks (59) was die situatie zat en wilde zijn moeder zien, dus vroeg de ex-winnaar van Luik-Bastenaken-Luik en de bolletjestrui aan een verhuurbedrijf waar hij voor zijn camping geregeld wat huurt of die niet iets voor hem kon betekenen. En zowaar, die relatie regelde meteen een hoogwerker.

Zo kon Rooks samen met zijn zus, vrouw en kinderen toch even bijkletsen met moeders, die volgende maand 83 jaar hoopt te worden. ,,We hebben haar al weken niet gezien en dat is toch moeilijk, vooral voor mijn zus”, legt Rooks uit. ,,Zij ging voordat het centrum dicht ging vanwege corona vrijwel elke dag naar onze moeder. Ze zag haar dagelijks. Deed haar was, regelde maaltijden. En dan is het moeilijk en emotioneel om te zien als je merkt dat ze nu bijna dagelijks in dezelfde kleren loopt.”

Dus op en neer met die hoogwerker, naar drie-hoog. Zo zag moeder Rooks via het open raam van haar appartementje haar zoon, haar schoondochter, haar zus en haar kleinkinderen weer eens. Heel de familie kwam op bezoek op hoogte, op veilige afstand. En er werden ook nog wat lekkere versnaperingen en verse kleren afgeleverd. ,,Mooi, toch. Dat het zo kan. Best hoog en spannend, maar ze zit daar ook maar zo alleen”, aldus Rooks. ,,Ik ben blij dat we dit voor haar hebben kunnen regelen.”

Volledig scherm ,,Best hoog en spannend, maar ze zit daar ook maar zo alleen", zegt Steven Rooks na het wel heel bijzondere bezoek aan zijn moeder. © AD Sportwereld