Ewan volgt Jakobsen op in Scheldeprijs

Alaphilip­pe juicht nu wel terecht en klopt Van der Poel in Brabantse Pijl

7 oktober Mathieu van der Poel heeft net naast de winst gegrepen in de Brabantse Pijl. Julian Alaphilippe leek even dezelfde fout te maken als in Luik-Bastenaken-Luik door te vroeg te juichen, maar ditmaal was het wel genoeg voor de wereldkampioen. Van der Poel werd tweede. ,,Het is mijn eigen domme fout", zei de Nederlander na afloop.