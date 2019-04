Ewan verslaat Jakobsen in slotrit Ronde van Turkije

Titelverde­di­ger Valgren rekent op steun ervaren ploeg in Gold Race

20 april Wielerploeg Dimension Data herbergt zondag in de Amstel Gold Race het complete podium van de editie van vorig jaar. De Deen Michael Valgren, vorig jaar zegevierend, kwam over van Astana. Roman Kreuziger werd vorig jaar nog tweede namens Mitchelton-Scott en de Italiaan Enrico Gasparotto derde in het shirt van Bahrain. De Tsjech en de Italiaan stapten deze winter over naar het Zuid-Afrikaanse team waarvoor ook Tom-Jelte Slagter morgen in actie zal komen.