Ewan boekt in Adelaide al derde zege in 2019

Hij was in de laatste meters sneller dan de Slowaak Peter Sagan, die als tweede finishte. De Australiër Alexander Edmondson werd derde.



Een massale valpartij ontsierde de finale, waardoor onder anderen de Italiaan Elia Viviani kansloos was voor de overwinning.



Voor Ewan was het al zijn derde sprintzege van 2019. Hij won begon dit jaar ook al twee wedstrijden in zijn eigen land. Hij won de Down Under Classic eerder ook al in 2016 en 2017.



De Tour Down Under is de eerste etappekoers uit de UCI WorldTour. De eerste etappe is dinsdag.