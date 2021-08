Evenepoel zet uitroepteken achter eindzege Ronde van Denemarken met winst in tijdrit

In de bijna 11 kilometer lange race tegen de klok in en rond Frederiksberg was Evenepoel precies één seconde sneller dan de Deen Søren Kragh Andersen van Team DSM. Diens landgenoot Mads Pedersen van Trek-Segafredo werd derde op zes tellen van de 21-jarige Belg. Beste Nederlander in de tijdrit was Jumbo-Visma-renner Mike Teunissen, die zesde werd op twintig seconden achterstand.



Evenepoel, die de Ronde van Denemarken donderdag naar zijn hand zette door met een fraaie solo bijna het hele veld meer dan anderhalve minuut aan te smeren, had in het eindklassement 1.42 voorsprong op nummer twee Pedersen. Het eindpodium werd gecompleteerd door Teunissen, die op twee minuten als derde eindigde.

Voor Evenepoel, wiens veelbelovende loopbaan vorig seizoen werd onderbroken door een zware val in de Ronde van Lombardije, was de eindzege in Denemarken zijn tweede van het seizoen. Eerder schreef hij al de Baloise Belgium Tour op zijn naam. Ook daar was hij de beste in de tijdrit.

Volledig scherm Remco Evenepoel. © photo: Cor Vos

Dubbelslag Van Vleuten

In de Ronde van Noorwegen heeft Annemiek van Vleuten een dubbelslag geslagen. De 38-jarige renster van Movistar won de derde etappe, met 35 seconden voorsprong op Ashleigh Moolman-Pasio en 41 seconden voorsprong op Mavi García.



In het algemeen klassement heeft Van Vleuten een voorsprong van 39 tellen op Moolman-Patio. García staat derde in de stand, op 47 seconden. Morgen staat de slotrit van de Ronde van Noorwegen op het programma, een heuvelachtige etappe over ruim 141 kilometer van Drøbak naar Halden.

Volledig scherm Annemiek van Vleuten. © Cor Vos