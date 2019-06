Evenepoel eindwinnaar Ronde van België, slotrit prooi voor Coquard

Een vroege vlucht werd in de slotrit over ruim 158 kilometer naar Beringen in de laatste vijfhonderd meter teruggepakt. De verwachte massasprint kwam er, maar door een val aan kop in volle sprint werd het een zeer chaotische sprint. Ook leider Evenepoel was betrokken bij de val, maar hij zag zijn leiderstrui niet meer in gevaar komen.



De Fransman Coquard (Vital Concept–B&B Hotels) profiteerde van de chaos en sprintte naar de dagzege in de laatste etappe, voor landgenoot Pierre Barbier en de Let Emils Liepins. Coquard won dit seizoen al een rit en het eindklassement in het Circuit van de Sarthe, de GP Marcel Kint én een etappe in de Ster van Bessèges.



Evenepoel pakt met de eindzege zijn tweede profzege. Hij won eerder al de tweede etappe in deze Ronde van België. In het eindklassement blijft de renner van Deceuninck-Quick Step het Lotto-Soudal-duo Victor Campenaerts (52 seconden) en Tim Wellens (twee minuten en twee seconden) voor.