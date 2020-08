Evenepoel eindwinnaar in Polen, ploeggenoot Ballerini sprint naar zege in slotrit

In die sprint leek Pascal Ackermann op weg naar de zege, maar de Duitser van Bora-hansgrohe viel stil in de slotmeters. Daar profiteerde Ballerini van, die op het juiste moment zijn versnelling inzette en zo de slotrit op zijn naam schreef. Ackermann moest genoegen nemen met de tweede plaats en Alberto Dainese (Sunweb) werd derde. De eindzege is dus voor Ballerini's ploeggenoot Evenepoel. Wilco Kelderman (Sunweb) eindigde als zevende in de eindstand.



De Ronde van Polen werd ontsierd door de ernstige crash van Fabio Jakobsen van Deceuninck - Quick-Step in de openingsetappe van woensdag. De Nederlander ontwaakte vrijdag uit een coma.



,,Ik ben blij met deze eindzege, maar het belangrijkste deze week is toch die ‘overwinning’ van Fabio”, zei Evenepoel. ,,Hopelijk kan hij opnieuw weer doen wat hij het liefste doet, koersen. Zijn valpartij was echt een klap voor de ploeg, het was emotioneel, maar het gaf ons ook een mentale boost om hier goed te presteren, voor hem.”



De 20-jarige Evenepoel is dit seizoen uitstekend op dreef. Hij won dit jaar alle vier de rittenkoersen waar hij aan de start stond: de Ronde van San Juan, Ronde van Algarve, Ronde van Burgos en nu dus de Ronde van Polen. Op de erelijst van de World Tour-wedstrijd is Evenepoel de opvolger van Pavel Sivakov.