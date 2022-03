Ethan Vernon slaat toe in Ronde van Catalonië, João Almeida leidt, Wout Poels houdt stand

Video Franse avonturier houdt aanstormen­de sprinters net achter zich in Pa­rijs-Ni­ce, Primoz Roglic blijft leider

Mathieu Burgaudeau heeft de zesde etappe in Parijs-Nice gewonnen. De 23-jarige Fransman van TotalEnergies ging in de slotfase solo in de aanval en hield knap stand tegen het sterk uitgedunde peloton. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) verdedigde zijn gele leiderstrui met succes.

