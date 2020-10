Etappe 2: Tour door Navarra biedt kansen voor Dumoulin en Roglic

Bernal bevestigt einde van zijn seizoen: ‘Ik moet het accepteren’

10 oktober Egan Bernal komt dit jaar niet meer in actie. De Tourwinnaar van 2019, heeft via social media laten weten dat hij een punt achter het seizoen heeft gezet. Eerder was al bekend geworden dat zijn ploeg Ineos-Grenadiers de Colombiaan niet zou gaan meenemen naar de Ronde van Spanje.