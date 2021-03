Eran Zahavi maakt 60.000ste eredivisiedoelpunt

UAE Tour David Dekker wint puntentrui bij profdebuut, eindzege in Emiraten voor Pogacar

27 februari Caleb Ewan heeft de zevende en laatste etappe in de UAE Tour gewonnen. De Australiër van Lotto Soudal was na 147 kilometer de snelste in de massasprint in finishplaats Abu Dhabi. David Dekker eindigde niet in de top-tien, maar wint wel het puntenklassement bij zijn profdebuut. De leiderstrui van Tourwinnaar Tadej Pogacar kwam niet in gevaar, waardoor de Sloveen van UAE Team Emirates de opvolger is van Adam Yates.