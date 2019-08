Ensing tweede in Clásica voor vrouwen

'Sagan ontbreekt bij EK wielrennen in Alkmaar’

16:19 Peter Sagan ontbreekt volgende week in Alkmaar in de wegwedstrijd bij de EK wielrennen. Dat meldt sportsite Sport7, zich beroepend op de Slowaakse wielerbond. Die zou hebben bevestigd dat de zevenvoudig winnaar van de groene trui in de Tour de France de Europese titelstrijd laat schieten.