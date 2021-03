En wéér eentje afgestreept: veelvraat Vos heeft haar bingokaart bijna vol

Ze won al zo onnoemelijk veel, maar winst in Gent-Wevelgem was zondag zelfs voor Marianne Vos (33) een noviteit. Haar erelijst is een boek op zich. Tóch ontbreken er nog een paar koersen op haar bingokaart. Al kan dat volgende maand alweer anders zijn.

Door Daniël Dwarswaard



Eddy Merckx is de grootste veelvraat ooit in het wielerpeloton, aldus de Belg zelf. Hij herkende zichzelf in Marianne Vos. ,,Zij is ook op alle terreinen de sterkste. Hoe meer dat je wint, hoe meer dat je wíl winnen. Dat is het karakter, de wilskracht van zo iemand. En vooral de passie voor wat je doet. Dan kun je altijd meer.’’

Het is wel een treffende typering voor Vos. Sprekend voorbeeld: ze heeft alles gewonnen in het veldrijden, zeven keer wereldkampioen zelfs. Maar als ze drie jaar terug voor de eerste keer de Superprestige in Ruddervoorde wint, zegt ze: ,,Lekker om deze te winnen, is toch een klassieker in het veldrijden.’’

Volledig scherm Marianne Vos viert haar overwinning in Gent-Wevelgem. © AFP

Een boekwerk dus, die erelijst van Vos. Houd u vast. In totaal twaalf keer wereldkampioen: drie keer op de weg, zeven keer in het veld en twee keer op de baan. Twee keer olympisch kampioen, in 2012 op de weg, in 2008 op de baan (puntenkoers). Drie keer het eindklassement in de Giro Rosa en 28 (!) etappezeges in die koers. Nederlands kampioen natuurlijk, tien keer in totaal. Zes keer op de weg, vier keer in het veld.

Begint het al een beetje te duizelen? Bedenk overigens wel dat Vos óók de keerzijde van het succes zag. In 2015 raakte ze overtraind en reed ze amper wedstrijden.

Quote Hoe meer dat je wint, hoe meer dat je wíl winnen. Dat is het karakter, de wilskracht van zo iemand. Eddy Merckx

Toch heel even door dan nog met de lijst. Vijf keer de Waalse Pijl, de Ronde van Vlaanderen, La Course twee keer. En dan nog koersen als GP Plouay, Trofeo Alfredo Binda. En laten we de drie Europese titels (twee in het veld, eentje op de weg) ook niet vergeten. De lange rits gewonnen kleinere koersen laten we omwille van de overzichtelijkheid even rusten.

Een ongekende lijst dus. Maar valt er nog iets te wensen voor Vos? Waar moeten nog kruisjes worden gezet op haar bingokaart vol overwinningen?

Volledig scherm © DPG Media

Amstel Gold Race

De enige klassieker van Nederland staat nog niet op haar naam. Heel gek is dat ook niet. De wedstrijd werd pas zes keer verreden voor vrouwen. Van 2001 tot en met 2003 reed Vos nog niet rond in het profpeloton. Sinds 2017 is de ‘Amstel’ voor vrouwen weer terug. Vorig jaar ging er een streep door de koers vanwege corona. Tijdens de laatste editie in 2019 kwam Vos met een derde plek nog het dichtst bij. Op 18 april volgt een nieuwe kans.

Luik-Bastenaken-Luik

Eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal. ‘LBL’ bij de vrouwen bestaat pas sinds 2017. Van de vier edities werden er drie gewonnen door Nederlandse rensters (twee keer Anna van der Breggen en Annemiek van Vleuten), maar op de erelijst van Vos staat de koers dus nog niet. Vorig jaar werd ze vierde, haar beste prestatie. Ook hier geldt: er komt een nieuwe kans, op 25 april.

Strade Bianche

De Italiaanse koers over de Toscaanse grindpaden en heuvels wordt sinds 2015 ook bij de vrouwen beslecht. Een wedstrijd die razendsnel in aanzien stijgt. Van der Breggen, Van Vleuten (tweemaal) en dit jaar Chantal Blaak wonnen hem al. Vos nog niet dus. Haar beste prestatie was zesde in 2020. Volgend jaar dan maar?

Parijs-Roubaix

Nog niet op de kaart. Om de doodeenvoudige reden dat ‘de Hel van het Noorden’ nog nooit verreden is door de vrouwen. Er heerst voorlopig een vloek op. Vorig jaar zou de primeur zijn, maar werd de kasseienklassieker in Noord-Frankrijk tot twee keer toe afgelast vanwege corona. Het is nog maar zeer de vraag of de editie over een kleine twee weken wél door kan gaan.

Omloop Het Nieuwsblad

Ook in de categorie: logisch dat ze hem nooit won. Vos reed de traditionele opening van het Vlaamse voorjaar nooit. Het past simpelweg niet in het programma na al die winters vol veldritten, de tak van sport waar ze nog altijd zo veel van houdt.

Olympisch kampioen tijdrijden

Tijdrijden, een discipline waarin Vos goed is als het moet, maar nooit een extreem groot doel in haar loopbaan. Olympisch kampioen werd ze daarom nooit op de tijdrit. Ze deed op de Spelen van 2008 (14de) en 2012 (16de) mee, maar maakte geen indruk. Het ligt niet voor de hand dat Vos bij de komende Spelen in Tokio een nieuwe kans krijgt. Nederland heeft met Van der Breggen, Van Vleuten en Ellen van Dijk betere ijzers in het vuur.

Volledig scherm © BELGA