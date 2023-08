Emotionele vriendin Roxanne blikt terug op WK-achtbaan Mathieu van der Poel: ‘Zo terug, eerst wat tranen afvegen’

Maar dat voorval is intussen verwerkt en de frustraties maakten plaats voor euforie, nadat hij afgelopen zondag wereldkampioen werd. Bertels haalt een stuk tekst aan uit het nummer ‘Hall of Fame’ van de Ierse softrockband The Script. “Do it for your country, do it for your name. ‘Cause there’s gonna be a day when you’re standing in the Hall of Fame.” Daarna besluit ze met de woorden: ,,Ik ben zo terug, ik ga nu eerst nog wat tranen afvegen.”



Van der Poel is overigens nog altijd niet helemaal hersteld van zijn valpartij in volle finale, afgelopen zondag. De Nederlander staat vanavond niet aan de start van de short track-wedstrijd op de WK mountainbiken en werkt rustig toe naar de Cross Country Olympic van zaterdag. Voor de wereldtitel gaat hij dan waarschijnlijk niet. ,,Een plaats in de top 10 of top 15 is het doel’’, zo zei Van der Poel, die zich vooral hoopt te kunnen kwalificeren voor de Olympische Spelen.