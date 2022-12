Emotionele Toon Aerts hangt dopingschorsing van twee jaar boven het hoofd: ‘Bewijs zit in mijn haar’

Met video Wout van Aert klopt zijn rivalen Tom Pidcock en Mathieu van der Poel in Diegem: ‘Dit kan niet gezond zijn’

Mathieu van der Poel heeft de Superprestige in Diegem niet voor de zevende keer op rij kunnen winnen. De Nederlander van Alpecin-Deceuninck moest Wout van Aert en Tom Pidcock in de zevende van acht rondes laten gaan. De Belg was uiteindelijk de sterkste, Pidcock kwam zes seconden later over de finish.

11:42