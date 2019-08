Emirates met oud-winnaar Aru en sprinter Gaviria naar Vuelta

De Italiaanse klimmer moest zich eind maart laten opereren aan een vernauwde heupslagader. Hij miste daardoor de Giro in eigen land. Enkele weken na zijn operatie eindigde de Italiaan in Frankrijk op de veertiende plaats, bijna 28 minuten achter winnaar Egan Bernal. Aru hoopt nu in de Vuelta, die zaterdag begint met een ploegentijdrit, wel te kunnen meedoen om de eindzege.

Sprinter Fernando Gaviria, ook van UAE Team Emirates, debuteert in de Vuelta. De Colombiaan moest tijdens de Giro opgeven vanwege knieklachten. Hij had toen wel al een ritzege op zak. ,,Er zijn niet veel etappes voor sprinters”, zegt Gaviria. “We moeten onze kansen dus pakken als het kan.” De 20-jarige Sloveen Tadej Pogačar, die dit jaar onder meer de Ronde van Californië won, debuteert namens Emirates ook in de Vuelta.

Movistar heeft met Nairo Quintana en Alejandro Valverde twee oud-winnaars van de Vuelta in de ploeg zitten. Ook Richard Carapaz, de Ecuadoraan die dit jaar verrassend zegevierde in de Giro, behoort tot de selectie.