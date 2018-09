Ellen van Dijk tekent bij Trek

Van Poppel zesde Vroege vluchter Wallays blijft net uit greep van peloton

17:53 In een etappe die uitgetekend leek voor Elia Viviani was het Jelle Wallays die als eerste aankomstplaats Lleida bereikte. Na een dag in de aanval klopte hij Sven Erik Bystrøm na 186 kilometer in een sprint met twee. Het aanstormende peloton kwam net te laat. Danny van Poppel, die in 2015 de etappe naar Lleida won, werd zesde.