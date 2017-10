EK veldrijden in 2019 naar het Italiaanse Silvelle

Groenewegen sprint naar ritzege in Ronde van Guangxi

23 oktober Dylan Groenewegen heeft vandaag de vijfde etappe in de Ronde van Guangxi gewonnen. De sprinter van LottoNL-Jumbo was in de langste rit van de Chinese etappekoers, over 212,2 kilometer van Liuzhou naar Guilin, de sterkste in de massasprint.