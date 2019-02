Eerste regenboogtrui voor Büchli op de keirin

Door Pim Bijl Een jaar geleden was hij nog ziek van zijn nederlaag in Apeldoorn, toen hij voor het eerst merkte dat alle rijders om hem heen de race op hem afstemden. Zijn favoriete tactiek kon hij niet meer toepassen en hij werd vierde. Een deceptie. Nu was de 26-jarige krachtpatser op geen fout te betrappen in de finale van de keirin, het onderdeel waar zes renners door de derny (een brommer) naar hoge snelheid worden gebracht en het dan in de laatste drie rondes met elkaar moeten uitvechten. In de laatste ronde pakte Büchli de koppositie om die vervolgens niet meer af te geven. Het vooraf getoonde vertrouwen bleek geen bluf.

,,Ik ben zo blij dat ik twee dagen goede benen heb gehad.’’ Op woensdag had hij een van de drie races gereden, als derde man achter Roy van den Berg en Harrie Lavreysen. ,,Die jongens voor me reden zo hard en ik moest ze maar zien te volgen. Fysiek was ik zo moe, maar mentaal was het een perfecte voorbereiding’', vertelde Büchli kort voordat hij de regenboogtrui aan mocht trekken. Hij had zijn race voorzichtig opgebouwd. ,,Normaal zet ik de sprint wat vroeger in. Maar het ging vandaag alleen maar om winnen. Ik reed eigenlijk een slechte kwalificatieronde, waardoor ik naar de herkansingen moest. Ik had voor de finale veel energie verspeeld, dus als ik zou willen winnen, moest dat van mijn sprint komen. Ik moest dus lang wachten. Glaetzer ging aan en daarna ook Bötticher, waardoor ik in een zetel naar de streep werd gebracht. Dit is mijn onderdeel. Ongelooflijk.’’ Hij komt dit weekeinde nog in actie op de sprint.

'Nu telt alleen de winst’

De kersverse wereldkampioen was ambitieus naar Polen afgereisd. ,,Wereldbekers heb ik genoeg gewonnen, ik had al twee bronzen WK-medailles, nu telt alleen de winst. Daar jaag ik al sinds de Spelen op.’' Daarbij speelde mee dat Büchli vorig jaar in Apeldoorn zijn favorietenrol niet waar had kunnen maken en net naast het podium was geëindigd.



Hij had zich de afgelopen jaren ontwikkeld, was vooral krachtiger geworden. Ook door vaak maandenlang in Japan actief te zijn in het keirincircuit. ,,Die eerste jaren was ik tactisch en technisch wel goed, maar ik had eigenlijk geen snelheid.’'