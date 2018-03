Eenkhoorn ritwinnaar Settimana Internazionale

Eenkhoorn bleef samen met de Amerikaan Lawson Craddock na een vroege ontsnapping uit de greep van het peloton. De renner van LottoNL-Jumbo was de snelste in de sprint. Op ruim een minuut sprintte de Italiaan Davide Ballerini naar de derde plaats.

In de middag volgt een ploegentijdrit over ruim 13 kilometer. Eenkhoorn draagt daarin de leiderstrui. De Settimana Internazionale Coppi e Bartali, zoals de Italiaanse rittenkoers volledig heet, duurt tot en met zondag. Het is de eerste zege als prof voor de 21-jarige renner. Eenkhoorn werd eerder dit jaar geschorst door zijn ploeg, omdat hij buiten medeweten van de ploegleiding slaapmiddelen had gebruikt tijdens een trainingskamp.