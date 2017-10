Een Tour voor Tom Dumoulin?

Door David Hessing

Al maanden, eigenlijk sinds de dag dat hij in het roze op het podium stond in Milaan, hangt die ene vraag boven het hoofd van Tom Dumoulin. Rijdt hij komend jaar de Tour de France? Gaat hij de strijd aan met viervoudig winnaar Chris Froome? Tot dusver hield de Limburger de boot vakkundig af. Eerst maar eens kijken welk parkoers de organisatie voor 2018 neerlegt, daarna zien we verder.

Volledig scherm Het hoogst haalbare in de wielersport is niet roze, maar geel. © ANP Je kan ons, Toms landgenoten, die gretigheid moeilijk kwalijk nemen. Het is even wennen namelijk. Na decennia waarin we tevreden mochten zijn als een Nederlander bij de beste twintig reed, rijden er nu Nederlandse klimmers, tijdrijders, sprinters en klassementsrenners van wereldklasse door het peloton. We zijn een toonaangevend wielerland en hebben zelfs een potentiële Tourwinnaar in huis.



Kortom: Nederland mikt op het hoogst haalbare. En het hoogst haalbare in de wielersport is niet roze of regenboog, maar geel. Dat weet Dumoulin ook wel.

Luxe positie

Hij laat zich echter het hoofd niet op hol jagen. De 26-jarige Dumoulin wacht rustig de presentatie van morgen af, in de wetenschap dat hij zijn leeftijd mee heeft. De kopman van Sunweb heeft de luxe positie om een Tour uit te kiezen die hem op het lijf is geschreven. Of zijn landgenoten het zouden begrijpen wanneer de Girowinnaar ervoor past om komend jaar in Noirmoutier-en-l'Île aan Le Grand Départ te verschijnen, is een ander verhaal. Ook daar zal Dumoulin zich van bewust zijn. Adel verplicht.

Maar is het dan een mysterie, het parkoers dat morgen wereldkundig gemaakt gaat worden? Nee. Een Tourpresentatie heeft wel wat weg van een regeerakkoord: voordat het daadwerkelijk zover is, lekken er behoorlijk wat feiten uit. We belichten de drie belangrijkste.

1. Kasseien

De Franse media spreken elkaar hierover wat tegen. Waar de ene krant er zeker van is dat het peloton in de negende etappe over de boerenpaden van Parijs-Roubaix wordt gejaagd, ontkent de andere krant dat juist weer.



Dumoulin zal er zijn beslissing vermoedelijk niet van af laten hangen. De Limburger reed nog nooit Parijs-Roubaix, dus zijn kwaliteiten op de kasseien zijn lastig in te schatten. In de vijfde Touretappe van 2014, de door Lars Boom gewonnen kasseienrit naar Arenberg, eindigde Dumoulin als 23ste in een groepje met Valverde en Bardet. Kasseien vormen dus geen probleem.

Volledig scherm Het is nog onzeker of de kasseien van Parijs-Roubaix worden opgenomen in de Tour. © ANP

2. Alpe d'Huez

Het lijkt wel vast te staan dat Alpe d'Huez komende zomer in het parkoers wordt opgenomen. De Nederlandse berg, waar al bijna dertig jaar geen Nederlander meer wist te winnen, maakt zijn rentree na twee jaar afwezigheid. In 2015 zegevierde de Franse publiekslieveling Thibaut Pinot er als laatste.



Aan aanmoedigingen voor Dumoulin geen gebrek dus in de Alpen. Maar of bocht zeven, de Nederlandse bocht, iets is om handenwrijvend naar uit te kijken... Een dampend oranjewoud van bier en carnaval waar Dumoulin en zijn tegenstanders in volle finale doorheen moeten ploegen. Je houdt je - half oktober pas - hart vast.

Volledig scherm Robert Gesink door de Nederlandse bocht op Alpe d'Huez. © ANP

3. Tijdrit

Waar het natuurlijk allemaal om gaat, is het aantal tijdritkilometers. Op het WK, nog geen maand geleden, toonde Dumoulin aan dat Chris Froome op dit moment Toms spaken nog niet met een vochtig doekje mag afnemen als het op tijdrijden aankomt. De Brit werd in het Noorse Bergen op bijna anderhalve minuut gefietst. Dat bevestigde wat Dumoulin al wist: hoe meer tijdritkilometers in de Tour van 2018, hoe beter.



Het doorgaans goed ingevoerde Cyclingnews meldde onlangs dat de komende Tour op de voorlaatste dag beslist zal worden door een dertig kilometer lange, glooiende tijdrit. Toen hij dit hoorde, zullen de ogen van Dumoulin hebben gefonkeld.