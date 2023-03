Dylan Groenewegen geklopt door Jasper Philipsen in slotrit Tirreno-Adriatico, eindzege Primoz Roglic

Dylan Groenewegen heeft in de slotrit van de Tirreno-Adriatico zijn meerdere moeten erkennen in Jasper Philipsen. In een massasprint was de ploeggenoot van Mathieu van der Poel de sterkste van het stel. Primoz Roglic won het algemeen klassement van de Italiaanse koers.

Achter Philipsen werd Groenewegen tweede. De Italiaan Alberto Dainese kwam als derde over de meet. Philipsen werd in de sprint in een goede positie gebracht door Van der Poel en klaarde daarna de klus. Voor Philipsen was het zijn tweede overwinning deze week. Fabio Jakobsen zat te ver en kwam er niet aan te pas.

De slotetappe, met start en finish in San Benedetto del Tronto, leverde zoals verwacht geen wijzigingen in de top van het klassement meer op. Roglic kende een makkelijke dag. Voor de kopman van Jumbo-Visma was het zijn eerste koers van het seizoen.

Tom Pidcock kwam zo’n 100 kilometer voor de finish ten val en hield het daarna voor gezien. Eerder deze ronde was hij door toedoen van de Belg Wout van Aert ook al onderuitgegaan. De Britse wielrenner, die geldt als een van de favorieten voor Milaan-San Remo van zaterdag, liep voornamelijk schaafwonden op.

Roglic maakte rentree na operatie

Roglic, die de Tirreno ook won in 2019, maakte in Italië zijn rentree na een val in de Ronde van Spanje en een daaropvolgende schouderoperatie. Zijn deelname was enigszins onverwacht, maar de 33-jarige Sloveen toonde aan volledig hersteld te zijn. Roglic imponeerde van start tot finish en won vanaf donderdag drie ritten op rij. Zaterdag deed hij dat in een sprint bergop waar hij de Brit Tao Geoghegan Hart en de Portugees João Almeida achter zich liet. Dat duo eindigde, in omgekeerde volgorde, ook als tweede en derde in het eindklassement.

,,Het is mooi om op deze manier terug te keren in het peloton”, zei Roglic, voor wie de Giro d’Italia dit jaar het hoofddoel is. “Ik heb een mooie week gehad, omringd door een sterke ploeg. Ik dacht vooraf dat het vooral afzien zou worden. Een overwinning als je het niet verwacht is nog leuker. En het is zeker een opsteker met het oog op de Giro.”

Wilco Kelderman verscheen niet aan de start De Nederlander van Jumbo-Visma ging in de etappe van gisteren onderuit en had de nodige klachten. Hij vliegt vandaag terug naar huis voor verder onderzoek. Kelderman staat ook op de planning voor de Ronde van Catalonië en de Ronde van Italië, waar hij samen met Roglic zou rijden. Over de ernst van de kwetsuur en de periode van herstel is nog niets bekend.

