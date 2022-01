Dylan Groenewegen debuteert voor nieuwe ploeg in Saoedi-Arabië

Dubbelslag wereldkam­pi­oe­ne Lucinda Brand in Hamme: dagzege en leiding klassement

Lucinda Brand heeft de Flandriencross in Hamme gewonnen. De wereldkampioene ging halverwege de wedstrijd op en over landgenote Denise Betsema en won solo. Brand neemt ook de leiding over van Betsema in het klassement van de X2O-trofee.

