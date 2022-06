Dylan Groenewegen boekt vijfde zege van het seizoen in Ronde van Slovenië

Wout van Aert grapt met te vroeg juichende Alberto Bettiol: ‘Ik geef het stokje met veel plezier door’

Alberto Bettiol werd gisteren de schlemiel in de Ronde van Zwitserland, door te juichen terwijl hij niet had gewonnen. De Italiaan won het sprintje, maar wist niet dat er al een renner gefinisht was. Wout van Aert en Bettiol reageerden met zelfspot.

15 juni