Dumoulin succesvol geopereerd aan knie en op weg naar hoogtestage

Dumoulin vertrok zaterdag vroegtijdig uit de Dauphiné, omdat hij te veel hinder ondervond van zijn blessure. ,,Natuurlijk is dit niet de ideale voorbereiding, je bent liever gezond”, vertelde ploegleider Aike Visbeek eerder. ,,Het zou vervelend zijn voor Tom als hij nu drie of vier dagen trainingskamp mist, dan wordt het krap richting die Tour. Maar voor alle duidelijkheid, zoals de zaken nu staan, komt een Tourdeelname niet in gevaar, tenzij er zich nog ontwikkelingen voordoen.’’



De grootste zorgen waren vooraf of de metaalscherf, naar nu blijkt een stuk grind, voor problemen zorgde of dat het toch het kraakbeen was. ,,Dat metaal kan geen kwaad, al kan je lichaam er wel op reageren. Het grotere probleem is het kraakbeen. Ik wil natuurlijk geen kraakbeen verslijten”, vertelde Dumoulin aan het begin van de Dauphiné. ,,Maar de dokter heeft me met bijna 100 procent zekerheid kunnen vertellen dat het probleem niet in de knie zelf zit, maar waarschijnlijk dat stukje metaal is dat een beetje reageert. Hij was redelijk positief.”