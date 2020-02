Dumoulin stelt comeback wéér uit: geen Milaan-San Remo

Dumoulin, die afgelopen jaar de overstap maakte van Team Sunweb naar Jumbo-Visma, zou eigenlijk in Spanje voor het eerst te zien zijn als renner van zijn nieuwe ploeg. De Ronde van Valencia zou zijn eerste koers worden sinds hij vorig jaar een knieblessure opliep in de vierde etappe van de Giro. Een buikvirus stak daar een stokje voor.

,,Ik ben ziek geworden en ga naar huis om te herstellen. Dit is niet zoals ik het seizoen had willen starten, maar we moeten verstandig zijn’’, zei Dumoulin toen. ,,Als je je niet goed voelt, kun je beter niet koersen. Ik kwam naar Spanje om mijn conditie op te bouwen, niet om het af te breken. Ik hoop dat ik snel terug ben.’’

Na die afmelding zou hij deze week op hoogtestage gaan om zich voor te bereiden op de Tirreno-Adriatico (11 tot en met 17 maart) en Milaan-San Remo (21 maart), maar ook daar komt het niet van. ,,We moeten het uitstellen totdat ik weer helemaal honderd procent ben", zegt Dumoulin nu. ,,We zullen mijn raceschema aanpassen en de Tirreno en Milaan-San Remo skippen. Zo heb ik de tijd om weer op volle sterkte te komen. Het is heel erg jammer, want ik voelde me geweldig en kon niet wachten op de start van het seizoen, maar ik moet iets meer geduld hebben. Maar het is wat het is.”