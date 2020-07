Dumoulin slaat NK wielrennen over

Danny van Poppel kan weer voluit koersen: ‘Maakt niet uit of het de Ronde van Vlaanderen is of een kermis­koers’

4 juli Danny van Poppel spelt morgen eindelijk weer een rugnummer op. Vooruitlopend op de ‘echte’ seizoenshervatting in augustus, trekt de GP Vermarc, een kermiskoers in het Belgische Rotselaar, ongetwijfeld veel bekijks. Voor zover dat vanwege de coronamaatregelen mogelijk is. ,,Ik heb er zin in. We hebben lang genoeg thuis gezeten”, zegt de 26-jarige sprinter die zich thuis voelt bij de Belgische ploeg Circus Wanty-Gobert.