Dumoulin over de Vuelta: ‘Roglic en ik allebei kopman’

Tom Dumoulin (29) start morgen in de Ronde van Spanje samen met Primoz Roglic als Jumbo-kopman in de Ronde van Spanje. Met hetzelfde uitgangspunt als tijdens de Tour, al wil Dumoulin nu langer een rol in het klassement blijven spelen. ,,Zonder hoogtestage aan een grote ronde beginnen, voelt gek. Maar we gaan er vol voor.’’

Een atypisch wielerseizoen zorgt ook nu voor een atypische voorbereiding van de Ronde van Spanje. Waar Tom Dumoulin normaal gesproken op hoogtestage gaat, was dat dit keer onmogelijk. Na de Tour, waar de Nederlander zevende werd, volgde het WK. Niet veel later Luik-Bastenaken-Luik. ,,Er was niet veel tijd om een voorbereiding te doen. Ik ben nog twee weken thuis geweest om te rusten en me een soort van voor te bereiden. Het is niet ideaal, maar dat geldt voor iedereen. We gaan er het beste van maken. We zijn hier met een goed team en willen de Vuelta winnen.’’

Vooraf zijn de afspraken hetzelfde als tijdens de Tour de France. Dumoulin en Roglic zijn allebei kopman. Afhankelijk van de vorm wordt bepaald wie uiteindelijk dé man is. Roglic verwoordt dat op zijn eigen manier: ,,We gaan zien wie de beste is. Hopelijk hebben we veel lol met elkaar en het team. Ik heb heel veel zin om hier in Spanje te racen.’’

Tom Dumoulin (l) en Primoz Roglic (m) in actie tijdens de 15de etappe van de Tour.

Roglic, de titelverdediger in Spanje, verloor de Tour in september op dramatische wijze in het laatste weekend tijdens de tijdrit op La Planche des Belles Filles. Met een tamelijk vergelijkbare ploeg wil Jumbo-Visma nu revanche nemen. Naast Dumoulin en Roglic zjn ook Sepp Kuss, George Bennett en Robert Gesink van de partij. Aangevuld met Paul Martens, Lennard Hofstede en Jonas Vingegaard.

Quote We zijn hier met dezelfde motivatie als tijdens de Tour. Die eindigde met een grote teleurstel­ling voor ons, maar dat hoort ook bij deze sport. Tom Dumoulin

Dumoulin is strijdlustig: ,,We zijn hier met dezelfde motivatie als tijdens de Tour. Die eindigde met een grote teleurstelling voor ons, maar dat hoort ook bij deze sport. Tadej Pogacar was beter en dat moesten we accepteren. Nu krijgen we weer een nieuwe kans. Vanaf juli zijn we non-stop ‘on the road’ geweest. Hopelijk kunnen we nog een keer iets moois laten zien.’’

De concurrentie komt onder meer van de Spanjaarden Enric Mas en Alejandro Valverde van Movistar. De Fransman Thibaut Pinot wil zijn slechte Tour goed maken in Spanje. Ineos komt met Giro-winnaar Richard Carapaz én Chris Froome aan de start. Dumoulin: ,,Ik weet niet hoe Froome er nu voorstaat omdat we hem weinig in wedstrijden hebben gezien, maar hij hoort bij de beste renners van de afgelopen jaren. Met hem moet je altijd rekening houden.’’

Natuurlijk hangt het gevaar van corona ook boven deze wielerkoers. Jumbo-Visma verliet vorige week de Giro na een positieve test van kopman Steven Kruijswijk. Alle renners die morgen starten zijn vooralsnog negatief. Gaat het peloton Madrid over drie weken halen? Dumoulin: ,,Ik weet het niet, ik hoop het. Zoals iedereen. Hopelijk blijft het qua besmettingen stabiel en blijft onze bubbel werken.’’

Tom Dumoulin in de leiderstrui van de Ronde van Spanje in 2015.

Is de Jumbo-trein straks ook in de Vuelta dominant?