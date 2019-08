Dumoulin ook niet aan de start van de Vuelta

Viviani verslaat Bennett en laat zijn ploeg opnieuw juichen

4 augustus Na zijn tweede plaats van vorig jaar heeft Elia Viviani dit jaar wel toegeslagen in de Prudential RideLondon-Surry Classic, zoals de volledige naam van de koers luidt. In een massasprint was hij in hartje Londen sneller dan Sam Bennett. Michael Morkov maakte het feest van Deceuninck-Quick Step compleet door als derde te eindigen.