Dumoulin na vijftigste plek: ‘Ik hoopte om de prijzen mee te doen’

Dumoulin was de afgelopen tweeënhalve week op hoogtestage in Tenerife en moest toegeven dat de overgang best een schok was. ,,Op Tenerife voelde ik me wel heel goed. Maar van 25 graden naar 5 graden en regen is best een schok. Ik hoop dat het met de kou en regen te maken heeft”, probeert de Limburger zijn koers te verklaren.



Voor Dumoulin was de Ardennenklassieker de laatste test op weg naar de Ronde van Italië, die op 11 mei van start gaat in Bologna.