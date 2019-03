Dumoulin kijkt niet meer naar eindzege: ‘Podium wordt hele klus’

Na de vierde etappe van Tirreno-Adriatico kent Tom Dumoulin, die in de finale enigszins moest passen, zijn plaats. ,,In de finale was ik niet super. De eindzege wordt schier onmogelijk.”

Door Pim Bijl



Dumoulin kon op het laatste steile klimmetje van de vierde etappe in Tirreno-Adriatico niet mee met Primoz Roglic, Adam Yates en Jakob Fuglsang, zijn concurrenten in het algemeen klassement. ,,Ik had een slecht moment. Ik kon gewoon niet mee. Dan is het simpel”, vertelde hij in Fossombrone na de finish in korte afgemeten zinnen, nog rood aangelopen van de inspanning.

De kopman van Sunweb staat op de derde plaats, maar zijn achterstand op leider Yates (50 seconden) en op Roglic (43 seconden) is fors. Ploeggenoot Sam Oomen staat inmiddels vijfde en draagt de jongerentrui. ,,Het wordt een hele klus om op het podium te komen”, zei Dumoulin. ,,Ik hoop morgen in de finale beter te zijn dan vandaag. Ik heb gewoon goed gekoerst en alles eruit gehaald, maar ik ben een beetje teleurgesteld dat ik niet meekon. Dit is natuurlijk niet waar ik op had gehoopt.”

Roglic tevreden

De beste kaarten voor de eindzege heeft niet Yates, maar Roglic in handen, denkt Dumoulin. ,,Dat is de betere tijdrijder van de twee.” De Sloveen van Jumbo-Visma, die net naast de ritzege greep omdat Alexej Loetsenko rapper was, zat na afloop tevreden uit te fietsen. Na zijn aanval op donderdag maakte hij alweer veel indruk. ,,Ik voelde mij goed en heb risico genomen”, zei Roglic, tussen het kuchen door. ,,Ik had heel graag hier gewonnen, maar een tweede plaats is ook oké. Het ziet er goed uit voor het klassement.”