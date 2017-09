Dumoulin, Kelderman en Oomen wereldkampioen ploegentijdrit met Sunweb

,,We wisten dat we goed bezig waren, maar dit is echt onverwacht'', zei een totaal verraste Dumoulin na afloop. ,,Dit is dé teamwedstrijd van het jaar en die hebben we gepakt.'' De tijdritspecialist beaamde dat het plan om lang met zes rijders bijeen te blijven succesvol was gebleken. ,,We probeerden om bij elkaar te blijven tot na de lange klim en dat heeft op het einde goed uitgepakt.''



Eerder op de dag greep Sunweb (dat bij de vrouwen op de Nederlandse licentie rijdt, maar bij de mannen op een Duitse licentie) ook al verrassend goud bij de vrouwen. De ploeg met de Nederlandse wielrensters Lucinda Brand, Floortje Mackaij, Sabrina Stultiens en Ellen van Dijk had hiervoor nog nooit de wereldtitel in de ploegentijdrit veroverd.