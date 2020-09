Dumoulin: Ik was goed, maar had niet benen om besten te volgen

Een halve kilometer reed hij op kop, samen met Tourwinnaar Tadej Pogacar. Toen kwam de groep weer bij hem, waarna Julian Alaphilippe zijn beslissende demarrage plaatste op de slotklim. ,,Ik kwam net tekort om daar nog met het groepje met Wout van Aert en Primoz Roglic mee te zijn. Zat ook een beetje tegen de kramp aan. Maar daar heeft de helft op dat moment last van. Dat hindert net dat je dat laatste beetje er nog uit kunt peuren. Dat heeft gewoon met vorm te maken. Het was gewoon heel eerlijk in de finale, alles kwam bij elkaar. En als je de benen had zat je daarna vooraan. Had je ze niet dan zat je er net achter, zoals ik.”



Dus zag hij de hoop op eremetaal vlak voor het einde definitief vervliegen. Maar de Limburger wenste er een week na de Tour niet te zwaar aan te tillen. Na een jaar zonder koersen leverde hij na een sterke Tour de France ook een degelijk WK af, waar hij vandaag beter was dan in de teleurstellende tijdrit (tiende). ,,Het ging beter, ik ben wel blij met hoe het ging. Ik zit er gewoon weer bij. In de Tour ging het goed, hier ook. Ik ben al eens beter geweest, maar zit er niet ver van af. Nu moet ik het hier mee doen.”