Dumoulin geeft startschot in Limburg

Laporte wint opnieuw in Ronde van Luxemburg

18:31 Christophe Laporte heeft de eerste etappe van de 79ste editie van de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 26-jarige Fransman van Cofidis won de sprint van het peloton, na een rit over bijna 200 kilometer. Laporte was al gestart in de leiderstrui, aangezien hij een dag eerder ook al de snelste was in de proloog.